HOKUTO（THE RAMPAGE 吉野北人）の新曲「hate you? love you?」が、4月より放送開始予定のTVアニメ『神の雫』のオープニングテーマに決定した。あわせて、本楽曲がHOKUTO本人の誕生日である3月6日に配信リリースされることも発表となった。本日2月20日より各配信サービスにてPre-add／Pre-saveキャンペーンもスタートしている。本作は、Penthouseのメンバーが手掛けた楽曲。ワインを題材とするアニメの世界観に寄り添い、ジャズフ