2026年2月20日の情報番組「サン！シャイン」（フジテレビ系）は、ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート女子シングルフリーでメダルをとった日本選手の健闘を振り返った。銀メダルの坂本花織選手はラスト五輪、銅メダルの中井亜美選手は日本フィギュア界の新エースとして期待される。人差し指をほっぺにつけながら、首を2回かしげて2月17日のショートプログラムで首位になって臨んだフリー演技。中井選手はトリプルアク