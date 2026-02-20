両手が空くうえにリュックよりも軽やかで、Z世代を中心に再注目されている「ナップサック」。一見大人には少しハードルが高そうですが、そんななかで見つけたのが【グローバルワーク】のレザー調ナップサック。カジュアルさが控えめで、大人の着こなしにもなじみそうです。 ナップサックなのに大人っぽい理由 【グローバルワーク】「2WAYフェイクレザーナップサック」\3,990（