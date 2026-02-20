アニメ『とんがり帽子のアトリエ』が、TOKYO MXほかにて4月6日より放送開始となることが決定。併せて、キービジュアル・本PVとメインキャラクターの声優・キャラクタービジュアルが解禁された。さらに、オープニングテーマがEveの「風のアンセム feat.suis from ヨルシカ」、エンディングテーマがNakamura Hakによる「ただ美しい呪い」に決まり、PV内で音源の一部が初公開された。【動画】OP＆EDテーマの一部も初公開！アニメ