14歳のドラマーを擁する平均年齢18歳のガールズ・オルタナティブ・ロック・バンドとして注目を集めるNo.MEN（ノーメン）の、新ミュージック・ビデオが公開された。公開された「Setelan」という楽曲は、3月18日にリリースとなるデビュー・アルバム『BAA, AS THE SHADOWS LOOM』から先行リリースとなったもので、1月14日に配信された「黙示録」とも毛色が全く違った作品となっており、彼女たちのキャパシティの深さと自由度の広さを