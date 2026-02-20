ミラノ・コルティナ五輪スノーボード男子ビッグエアで金メダルを獲得した木村葵来（２１）＝ムラサキスポーツ＝、銀メダルの木俣椋真（２３）＝ヤマゼン＝、男子スロープスタイルで銀メダルの長谷川帝勝（２０）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が２０日、ミラノ市内で会見を行った。３人はそれぞれ、五輪の競技における環境の変化や技の進化、ジャッジについて言及。木村は「ビッグエアに関しては、今年のＷ杯で戦っている感じではか