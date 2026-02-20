女優の吉永小百合（80）が昨年11月に発売した写真集「吉永小百合」の重版が決定したことが20日、出版元の世界文化社から発表された。それを記念し、吉永の直筆サイン本の販売予約が、きょう20日から有隣堂書店、大垣書店で開始された。銀幕デビューとなった59年「朝を呼ぶ口笛」から今年10月公開の「てっぺんの向こうにあなたがいる」まで、出演映画全124作品のスチル写真と、写真家で昨年1月に死去した篠山紀信さんが72年から