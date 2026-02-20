俳優の木村拓哉が２０日、都内で行われた、主演映画「教場Ｒｅｑｕｉｅｍ」の初日舞台あいさつに綱啓永、齊藤京子、猪狩蒼弥、井桁弘恵、倉悠貴と出席した。この日は作品にちなみ冷酷無比な鬼教官・風間公親を演じた木村と、警察学校の生徒役キャストが「教場の号令」を生で実演。木村がその場で打ち合わせを行ってから始まると、和やかだった雰囲気は一変し、会場には瞬時に緊迫感が漂った。木村が登場する場面から再現さ