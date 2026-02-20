記者会見でメダルを掲げるフィギュアスケート女子の坂本花織（右）と中井亜美＝20日、イタリア・ミラノ（共同）【ミラノ共同】フィギュアスケート女子で銀メダルを獲得した坂本花織と銅メダルの中井亜美が20日、ミラノ市内で記者会見し、今季限りで引退する坂本は「（競技に）未練はまじでない。21年間やりきった」と晴れやかな表情で話した。金メダルには届かず「最高の姿を見せられなかったことは悔やまれるが、頑張ってきた