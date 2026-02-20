日本ハム、阪神などで1755安打、300盗塁の糸井嘉男氏（44）が、日本ハム同僚・杉谷拳士氏（35）のYouTube「熱スギヤch」に出演。2012年の日本シリーズ初戦で見せた“大ポカ”を振り返った。糸井氏はサインが覚えられないことで有名だが、そのせいで杉谷氏はひどい目に遭ったという。2012年10月27日、巨人との日本シリーズ第1戦・巨人戦（東京ドーム）。初回1死から杉谷氏が死球で出塁した。ところがエンドランのサインが出