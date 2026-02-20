STARTO ENTERTAINMENTのジュニア内グループKEY TO LIT猪狩蒼弥（23）が20日、都内で映画「教場Requiem」（中江功監督）初日舞台あいさつに登壇した。警察学校の実態をリアルに描いた人作シリーズの最終章。若手俳優の登竜門とも言われる同作で、猪狩ら警察学校の生徒役キャストは訓練を経て撮影に挑むなど、クオリティーを突き詰めた。猪狩は初日を迎え「『教場』という作品に出させていただくことに始まり、世に放たれることが