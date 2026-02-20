犬がスキンシップを嫌がるときにみせる5つの行動 1.目線をそらす・顔を背ける 飼い主が顔を近づけたり触ろうとしたりしたときに、愛犬がふいっと横を向くのは「今はその気分ではない」という明確な拒絶のサインです。犬の世界で目をそらす行為は、相手に敵意がないことを示すと同時に、それ以上の接触を避けたいという気持ちを表します。 無理に顔をのぞき込んだり、追いかけて触り続けたりすると、愛犬はさらに心の距離を置