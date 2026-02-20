シャオミ・ジャパンは、公式X（旧Twitter）アカウントでグローバル新製品発表会を予告した。28日22時（日本時間）にバルセロナで開催される。 Xiaomi公式サイトより Xの投稿によると、日本語通訳が用意されるとのこと。 公式サイトでは、シャオミとライカの協業についても触れ、両社の緊密な連携が究極の撮影体験を提供してきたとしている。このパートナーシップは4年目を迎え、今後の展開を示