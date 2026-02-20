ベネッセコーポレーション『こどもちゃれんじ』シリーズなどの人気キャラクター・しまじろうの公式Xは2月20日に投稿を更新。しまじろうが温泉に入る姿を披露しました。【写真】しまじろうの入浴ショット「風呂から出るとき、めっちゃ重そう⋯」同アカウントは「今週の #しまじろうのわお は #しまじろう が #温泉 に さむ〜い冬は温泉であたたまるに限りますよね」とつづり、2枚の写真を投稿。雪の積もる露天風呂につかるしま