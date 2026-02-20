小泉進次郎防衛相（44）が20日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し、北海道函館市の大泉潤市長（59）との2ショットを披露した。小泉氏は「国会の初日に北海道函館市の大泉市長がフラっと顔を出してくださいました」とつづり、大泉氏と並ぶ写真を投稿。大泉氏の弟は、俳優の大泉洋、小泉氏の兄は俳優の小泉孝太郎で、「小泉・大泉コンビ。市長、いつもありがとうございます！」と続けた。大泉氏も「ご不在と思いながら伺