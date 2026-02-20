男子エアリアル予選エアを決める五十嵐晴冬＝リビーニョ（共同）20日のフリースタイルスキー男子エアリアルで五十嵐晴冬（美深エアフォース）は予選24位となり、上位12人による決勝に進めなかった。1回目は67.86点で、2回目は棄権した。引き続き決勝を実施。（共同）男子エアリアル予選の1回目を終えた五十嵐晴冬＝リビーニョ（共同）