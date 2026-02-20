ＴＢＳ系「ハマダ歌謡祭！名作ドラマ＆映画ソングＳＰ」が２０日に放送され、ダウンタウン・浜田雅功がＭＣを務めた。世代を越えて楽しめる歌謡曲バラエティー。女優・吉柳咲良（２１）は映画「タイタニック」の主題歌でセリーヌ・ディオンの名曲「ＭｙＨｅａｒｔＷｉｌｌＧｏＯｎ」を迫力の歌声で披露した。歌う直前、不安げな表情を見せる吉柳にＳｉｘＴＯＮＥＳ・田中樹は「最悪、キーはいい。ハマんなくてもいい