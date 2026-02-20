与野党は、２０２６年度予算案の審議日程を巡る交渉に入った。高市首相（自民党総裁）の意を受けて今年度内の成立を目指す与党に対し、野党は十分な審議時間の確保を求めている。成立時期は国民生活にも影響を与えるだけに、与野党は世論の動向も探りながら神経戦を繰り広げている。（荒木香苗、長谷部駿）自民の梶山弘志国会対策委員長は２０日、中道改革連合の重徳和彦氏ら野党の国対委員長と会談し、予算案の年度内成立に向