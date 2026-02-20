市民クラブとして再出発するＪ２湘南Ｊ２湘南は２０日、ＲＩＺＡＰ（ライザップ）スポーツパートナーズが保有するクラブの全株式をフジタを代表とする共同出資者へ譲渡すると発表した。同日の取締役会で決議した。クラブは「より地域に根差し、持続的な発展を遂げるための極めて重要な決断」としており、２０１８年に親会社となったライザップは経営から撤退する。新たな経営体制は３月の臨時株主総会後に発表する予定。株式譲