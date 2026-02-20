【モデルプレス＝2026/02/20】女優でタレントの夏菜が2月19日、自身のInstagramを更新。ノースリーブ姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】36歳朝ドラ女優「肩のラインが綺麗」ノースリ姿◆夏菜、ノースリーブ×ボアアウターコーデ公開夏菜は「寒い日はもっぱらボア」と記し、美しい肌が際立つノースリーブにボアのアウターを合わせたコーディネートを公開。「小物はgoldとsilverのmixが気分」ともつづり、身につけていたキャッ