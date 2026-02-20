シンガーソングライター・優里が愛犬とはしゃぐ姿を公開した。２０日までにインスタグラムで「レオ群馬に犬会で行ってきました」とつづって、愛犬のミニチュアシュナウザー・レオ君との姿をアップ。公園で追いかけっこする様子などをアップした。この投稿には「ほのぼのしちゃう」「延々見てられる」「癒しでしか無い」「全力ダッシュ最高」「ラブラブだね‪」「相思相愛」などの声が寄せられている。