台湾にルーツを持ち、自身も6年間台湾で過ごした WEST.中間淳太さん。そんな中間さんが編集に参加した『中間淳太の満福台湾ガイド』が４月20日（月）に発売決定しました。第一報として中間さんがどのような思いで台湾ガイドを作成したのか、そしてその中身はどうなっているのか、ちょっとだけご紹介します！「台湾で、食べて、遊んで、笑って、めっちゃ満福になってほしい！」小学4年生から中学3年生までの6年間、台北で育ったWEST