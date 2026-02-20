お笑い芸人の永野が１８日、ＹｏｕＴｕｂｅ「永野とモグライダー芝のぐるり遠回り」で、中学時代を振り返り。当時の教師に怒り狂い、実際にあった信じられないクラス会議を告白。芝を驚かせた。永野は小中一貫の地元の名門学校に通っていたというが、中学では受験して入ってきた生徒もおり、成績が急降下。しかも「勉強もしない、ヘラヘラ、ニヤニヤ」していたことから「教師に本当に嫌われていた。めちゃめちゃ嫌われていた」