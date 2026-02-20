昨年8月の第107回全国高校野球選手権大会の開会式日本高野連は20日、大阪市内で理事会を開き、今夏に行われる第108回全国選手権大会を、従来通り9イニング制で行うことを決定した。検討されている7イニング制導入は経緯や意図が現場に十分に伝わっておらず、選手の対応の問題から今夏の実施は見送られた。秋の国民スポーツ大会では、昨年に続いて7イニング制が採用される。7イニング制導入の意図や議論の経過などを周知してい