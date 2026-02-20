日向坂46の四期生全員が出演した、24年の映画「ゼンブ・オブ・トーキョー」（熊切和嘉監督）バースデイ記念上映が最終回お祝い舞台あいさつが20日、東京・ユナイテッド・シネマアクアシティお台場で行われた。席上で、続編「ゼンブ・オブ・ワールド」製作の決定が、ステージ上でサプライズで発表された。この日が誕生日の竹内希来里（20）が、24年4月から約1年に渡って計10回実施したバースデイ記念上映が「大好評により、バース