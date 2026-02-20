家事の中でも、とくに負担が大きいのが毎日の食事作り。献立を考え、買い物をして、調理して……食べ終われば後片付けまで待っています。そんな手間ひまかけた食事を否定されたら……？誰だって腹が立ちますよね。第13話妻のたくらみ【編集部コメント】いちいち癇にさわることを言うユウスケさん。やはり反省の色も気づきもゼロのようですね……。ただ、今日は義実家で親の手料理が食べられるのでご機嫌のようです。しかしすっ