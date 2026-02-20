大村市は、再開発に向け協議を進めている「大村バスターミナルビル」について、新たにマンションやホテルを備えたビルに建て替える方針を明らかにしました。 1974年に完成した大村市東三城町の「大村バスターミナルビル」。 震度6強以上の地震で倒壊・崩壊するおそれがあるとして、市や管理組合などが再開発に向けて協議を進めてきました。 市は19日の市議会全員協議会で、現在地に建て替える方針を示し