新鮮な「うまかもん」を関西へ、空の便でお届けです。 午前7時、長崎空港の貨物ターミナルに持ち込まれたのは、県産のヒラマサを使った白鉄火巻きや、雲仙市で採れたばかりの旬のいちごなど、長崎の「うまかもん」です。 これらの特産品が向かう先は大阪の伊丹空港。 飛行機による高速輸送のメリットを生かして、鮮度そのままの県産品を関西でも楽しんでもらおうと、日本航空とジェイエアが企画した