リニア工事を巡り、JR東海が静岡県との協定に基づき、静岡工区の準備工事に着手したことついて、鈴木康友知事は定例会見で「協定により自然環境保全が担保される」との見方を示しました。 【写真を見る】鈴木知事「大きな課題は山を越えたかなと」リニア静岡工区 JR東海が県との協定に基づき準備工事に着手 丹羽社長は早期開業へ意欲示す=静岡 また今後の見通しについて「大きな課題は山を越えた感じはする」と述べました。 ＜