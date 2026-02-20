佐世保市のハウステンボスで、クルーズ船から運河に転落し、死亡した男性の遺族がハウステンボスに約7200万円の損害賠償を求め提訴したことがわかりました。 遺族は「安全配慮義務違反があった」と主張しています。 長崎地裁佐世保支部に提訴したのは、2023年4月に佐世保市のハウステンボスで死亡した台湾籍の当時42歳の男性の遺族です。 訴状によりますと男性は園内のクルーズ船から運河に転落し死亡し