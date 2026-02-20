＜ホンダLPGAタイランド2日目◇20日◇サイアムCC オールドC（タイ）◇6649ヤード・パー72＞今季初戦の勝みなみが、10バーディ・1トリプルボギーの「65」をマーク。トータル9アンダーで、初日の36位から10位タイに順位を上げた。【写真】仲良しさん小祝さくら＆勝みなみがドレスアップ初日はショットこそ安定していたが、タイ特有の暑さに影響を受け、パッティングに苦戦。「70」の滑り出しとなった。「ボーっとした部分もあっ