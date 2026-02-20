人気PCブラウザ・スマホアプリゲーム『刀剣乱舞ONLINE』を原案とする初のアイススケートショーが、2026年10月3日・4日の2日間、国立代々木競技場 第一体育館にて開催されることが発表された。公演タイトルは『刀剣乱舞 - ICE BLADE -』となり、後日出演キャストが発表される。【画像】気になる詳細！『刀剣乱舞』初のアイススケートショー開催ミュージカル、舞台、アニメ、実写映画、歌舞伎、音楽ライブと多くのメディアミック