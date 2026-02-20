高市早苗氏（資料写真）高市早苗首相は２０日に行った施政方針演説で、横浜市で来年開催される国際園芸博覧会（園芸博）に触れ、「準備と機運醸成に力を注ぐ」と表明した。大阪・関西万博の成功を弾みとしたいとしている。自民党の園芸博推進特命委員長の星野剛士氏（衆院神奈川１２区）は「開催まで１年となるタイミングでの総理からの発信はありがたい。横浜市や神奈川県、国との連携で準備や広報を進め、万博に負けない世界