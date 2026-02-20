【モデルプレス＝2026/02/20】グローバルボーイズグループ・INI（アイエヌアイ）の公式Instagramが、2月19日に更新された。池崎理人（※「崎」は正式には「たつさき」）による色鉛筆アートが公開され、反響を呼んでいる。【写真】24歳男性アイドル「才能の塊」色鉛筆アート◆池崎理人、高評価の色鉛筆作品披露同日放送されたMBS／TBS系『プレバト！！』（毎週木曜よる7時〜）にて、池崎はミャクミャクのぬいぐるみを色鉛筆で描いた