（キャスター） 去年11月中旬から雨が少なく全国的に記録的な少雨となっています。県内でも影響が少しずつ出始めています。 （気象予報士） 県内でも雨が少ない状態が続いています。去年11月中旬からきのう19日までの雨の量は、平年と比べて、鹿児島市で37%、鹿屋市で41%など、県本土は軒並み半分以下。種子島の西之表でも54%しか降っていません。 この少雨の影響で、節水を呼びかけている地域もあります。種子島・