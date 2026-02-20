鹿児島高校の生徒が考えたオリジナルのさつま揚げやパンが、20日から鹿児島市の城山ホテル鹿児島で販売されています。こだわりの1つが、ちょっと変わった商品名です。 城山ホテル鹿児島で販売が始まったさつま揚げに、パン。鹿児島高校情報ビジネス科の生徒とホテルが協力して作りました。 鹿児島の魅力を食で伝えようと、生徒がアイデアを出し、去年7月から試作品づくりをしてきました。 5種類のさつま揚げのうち、こちらのハ