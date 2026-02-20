2年連続の日本一です。20日、去年の荒茶の生産量が発表され、鹿児島県はおととしに続き全国1位となりました。 農林水産省によりますと、去年1年間の鹿児島県の荒茶生産量は、初めて3万トンに達しました。おととしより3000トン増え、2位・静岡に6000トンほどの差をつけて2年連続の全国1位となりました。 荒茶は、製茶工場が一次加工して市場に出荷し、その後、お茶問屋で二次加工されて製品になります。去年は一番茶の荒茶生産量