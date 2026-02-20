MLB公式インスタグラムが2026年2月20日、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手の愛犬・デコピンに「新しい友達」ができたと投稿した。「新しい春のトレーニングの友達を作った」MLB公式インスタグラムは、ドジャースのランドン・ナック投手の妻、アニサさんの投稿を引用。「大谷デコピンは、新しい春のトレーニングの友達を作った」として、ナック夫妻の愛犬・オリーとデコピンの2ショットを公開した。デコピンはオリーに興味し