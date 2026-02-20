インフルエンザの感染が学校でも広がっています。鹿児島県内では今週、小学校2校と中学校1校が休校しました。 県によりますと、20日までの5日間で、鹿児島県内で「休校」となったのは加世田と徳之島保健所管内の小学校2校、姶良保健所管内の中学校1校のあわせて3校です。 県内での休校はおよそ1か月ぶりです。 学年・学級閉鎖は小中学校あわせて34校でした。 県内のインフルエンザ患者数は、2週連続で3000人を超えていて、県