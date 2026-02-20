秋田朝日放送 県立大学で、バーチャル映像など最新技術を使ってクマ問題を解決するアイデアコンテストが開かれました。 ＡＩやロボットなど最新技術を使ってクマの問題を解決するアイデアを募集した「ベアテックソリューションコンテスト」。通学の際などクマ出没の不安を感じる学生の声を多く聞いたことを受け、県立大学の学長が初めて企画し、ユニークで独創的なアイデアを競います。クマを追い払う秋