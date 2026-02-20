秋田朝日放送 サッカーＪ２ブラウブリッツ秋田の本拠地となる新スタジアムについて、整備を検討する三者の足並みがなかなか揃いません。秋田市の沼谷市長は、今のままでは整備に向けた協議を進めることが不可能であるとの考えを示しました。 秋田市の２月議会の代表質問で、県との考えの違いをどのように解消するか問われた沼谷市長は、秋田市単独では整備主体とならず維持管理費は負担しない考えを譲る幅がない条件