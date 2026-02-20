秋田朝日放送 秋田市内の作家が手掛けた工芸品の展示や販売を行う秋田市工芸品まつりが開催されています。 会場には、螺鈿（らでん）や卵殻（らんかく）の技法を用いた漆器や、秋田の伝統こけし木地山系こけしをベースに独創的な模様や色合いで装飾した新型の八橋こけしなど、秋田市内１５の工房の工芸品およそ１０００点が並びます。この催しは秋田市の工芸品の魅力を知ってもらおうと毎年開かれ、今年で４８回目で