ユーロ圏妥結賃金（第4四半期） ユーロ圏第4四半期妥結賃金は、前年同期比＋３％と、前期＋１．９％から伸びが加速 ＥＣＢ独自の賃金トラッカーでも＋２．７％（前期＋２．６％）とやや加速 この賃金上昇の加速は、「現時点でＥＣＢが急いで追加利下げを行う必要はない」という市場の見方を裏付ける