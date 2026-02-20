「シン・エヴァンゲリオン劇場版 TV版」が、2月23日19時よりTBS系列で放送される。放送は22時まで。 2007年の「：序」から続く新劇場版シリーズの完結編。2021年に劇場公開され、シリーズ史上最高の興行収入102.8億円、観客動員数673万人を記録した。地上波での放送は今回が初めて。 TBSでは、放送日当日までを盛り上げるスペシャル企画として「0223作戦」も展開。TV版放送では、山里亮太(南海キャンディ}