20日午後8時5分ごろ、北海道で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は根室地方北部で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは3.7と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、北海道の斜里町と標津町、それに羅臼町です。【各地の震度詳細】■震度2□北海道斜里町標津町羅臼町気象庁の発表に基づき、地