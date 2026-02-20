インサイダー取引をするなどしたとして、「三田証券」の元取締役ら7人が逮捕された事件で、東京地検特捜部はこのうち3人を起訴したうえ、別のインサイダー取引の疑いで再逮捕しました。この事件は、モーター大手「ニデック」が株式公開買い付けを行うという情報を公表前に知り、インサイダー取引をするなど金融商品取引法違反の疑いで、男7人が東京地検特捜部に逮捕されたものです。特捜部はきょう、このうち▼「三田証券」の元取