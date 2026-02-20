■ミラノ・コルティナオリンピック™スキーフリースタイル 男子エアリアル予選（日本時間20日、リヴィーニョ・エアリアルモーグルパーク）【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕、前回大会メダル数の「18」を超え過去最多更新中！スキーフリースタイルの男子エアリアル予選が日本時間20日に行われ、初出場の五十嵐晴冬（23、美深エアフォース）が、67.86点で予選敗退となり、日本史上初となる準決勝