ミラノ・コルティナオリンピック™、フィギュアスケート女子で銅メダルを獲得した中井亜美選手（17）。そして、4位となった千葉百音選手（20）。【画像を見る】元ロシア代表・プルシェンコも高評価？海外から見た日本フィギュア勢は…世界から注目を集めた2人の活躍を、バンクーバーオリンピックでフィギュアスケート代表だった織田信成さんと共に振り返ります。日本フィギュア女子史上初のダブル表彰台高柳光希キャスター