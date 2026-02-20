伸びのあるスケーティングとはじける笑顔に世界中が湧きました。ミラノ・コルティナ五輪、フィギュアスケート女子で新潟市出身の中井亜美選手が日本時間20日、フリーに臨み、銅メダルを獲得しました。新潟市出身の中井亜美選手がメダルをかけて挑んだフリー。中井選手がかつて拠点にしていた新潟市のアイスアリーナでは……「亜美ちゃん頑張れ～」指導していたコーチなど多くの人が見守