2月20日、B2東地区の青森ワッツは、U18に所属している三上愛琉をユース育成特別枠で登録することを発表した。三上の背番号は41。活動期間は3月31日までとなる。 青森県青森市出身で現在18歳の三上は、174センチ65キロのポイントガード。青森U15にも在籍していた経歴を持ち、同選手にとっては初のユース育成特別枠での登録となる。 今回の発表に際して、三上は「まずはこのような機会をくださり、本